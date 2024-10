Kunstakademie: Rundgang 2024

Kurzfristig musste die traditionelle Sommerausstellung der Kunstakademie dieses Jahr verschoben werden.

Eine punktuelle Asbestkontamination führte zu einer Sperrung des Vordergebäudes, an Ausstellungsaufbau war nicht mehr zu denken. Zum Semesteranfang im Herbst heißt es nun schlicht „Rundgang“ durch die offenen Ateliers, ansonsten bleibt das Programm gleich. In der viertägigen Ausstellung präsentieren sich die Studenten mit aktuellen Werken und Aktionen, von Erstsemestern bis Meisterschüler.

Der Start des viertägigen „Rundgangs“ an der Kunstakademie ist am Mi, 16.10. um 19 Uhr; Rektor Prof. Marcel van Eeden eröffnet die Präsentation im Lichthof. Dies ist Anlass, den Absolventen aller Studiengänge die Abschlusszeugnisse zu überreichen, den Meisterschülern die Urkunden auszuhändigen, die „Kalinowski-Preis“-Trägerin 2024 Anna Schwehr zu ehren und die DAAD-Preisträger unter den ausländischen Studenten auszuzeichnen. Außerdem vergibt Horst Marschall, Präsident der Freunde der Akademie, die Reisestipendien der Vereinigung, die auf jeweils 1.000 Euro erhöht wurden. Der Kanzler der Akademie Bernd Schwarz würdigt Studenten, die für das Deutschland-Stipendium ausgewählt wurden.

Das vom Lehramtsstudiengang „Intermediales Gestalten“ (IMG) alljährlich veranstaltete Performancefestival findet dieses Jahr erstmals im Rahmen des „Rundgangs“ statt. Am Sa, 19.10., 12 Uhr (!!!ursprünglich: Fr, 18.10.!!!) wird unter dem Titel „Collective Memory“ das Vordergebäude der Reinhold-Frank-Str. 81 be- und umspielt. Die Konzeption haben Prof. Julia Müller und als Gastdozent für Performance Duncan Evennou übernommen.

Die Klasse von Prof. Leni Hoffmann lädt ab 20.30 Uhr in den Vortragssaal zu einer Auktion „Kunst sucht Auge“. Die Versteigerung leitet René Zechlin, Direktor des Wilhelm-Hack-Museums Ludwigshafen. Am Eröffnungsabend sind die Besucher in den Gebäuden in der Reinhold-Frank-Str. 81 u. 83 sowie im Bildhauergarten in der Bismarckstr. 67 zum „Rundgang“ durch die Ateliers der Klassen aufgefordert. Diese Gebäude und die Ateliers sind an den folgenden drei Tagen durchgehend von 10 bis 22 Uhr für die Kunstfreunde zugänglich; am Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um in die entfernteren Ateliers zu locken, präsentieren die Klassen der Außenstelle Schloss Scheibenhardt einen Teaser ihrer Werke im Lichthof.

Beim Gang durch die Präsentationen in den Arbeitsräumen der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe kann sich das Publikum am Sa+So, 19.+20.10., 12+16 Uhr, kostenlos durch die Gebäude Reinhold-Frank-Str. und Bismarckstr. begleiten lassen.

Und für Kids ist der Schülervormittag die ideale Gelegenheit, nach einer kurzen Erläuterung des Lehrangebots und der Struktur der Hochschule eigenständig in die Gebäude auszuschwärmen (Fr, 18.10., 9-13 Uhr, mit Anm.: presse@kunstakademie-karlsruhe.de). Führungen in den Gebäuden in der Innenstadt gibt’s Sa+So, 12+16 Uhr, in Scheibenhardt jeweils um 15 Uhr. -sb/pat

Programmübersicht

Mi, 16.10.,19 Uhr: Eröffnung des „Rundgangs“ durch Rektor Prof. Marcel van Eeden im Lichthof. Mit Vergabe der Abschlusszeugnisse, Überreichung des DAAD-Preises, Würdigung der Deutschlandstipendiaten, Ehrung der „Kalinowski-Preis“-Trägerin und Übergabe der Reisestipendien des Freundeskreises und der Deutschland-Stipendien.

20.30 Uhr: „Kunst sucht Auge“ im Vortragssaal. Auktionsprojekt der Klasse von Prof. Leni Hoffmann. Die Versteigerung übernimmt René Zechlin, Direktor des Wilhekm-Hack-Museums Ludwigshafen.

Fr, 18.10., 9-13 Uhr: Rundgänge für Schüler

Sa, 19.10.,12 Uhr: Performancefestival „Collective Memory“ & Öffentliche Führung durch die Sommerausstellung, Treffpunkt: Hof Reinhold-Frank-Str. 81

16 Uhr: Öffentliche Führung durch die Sommerausstellung, Treffpunkt: Hof Reinhold-Frank-Str. 81