Kunstakademie: Rundgang

Kurzfristig musste die traditionelle Sommerausstellung der Kunstakademie dieses Jahr verschoben werden.

Eine punktuelle Asbestkontamination führte zu einer Sperrung des Vordergebäudes, an Ausstellungsaufbau war nicht mehr zu denken. Zum Semesteranfang im Herbst heißt es nun „Rundgang“ durch die offenen Ateliers, ansonsten bleibt das Programm gleich. In der viertägigen Ausstellung präsentieren sich die Studenten mit aktuellen Werken und Aktionen, von Erstsemestern bis Meisterschüler. Am Eröffnungsabend werden Abschlusszeugnisse und zahlreiche Preise vergeben, es gibt Rundgänge durch die Reinhold-Frank-Str. 81/83 sowie den Bildhauergarten.

Um in die entfernteren Ateliers zu locken, präsentieren die Klassen der Außenstelle Schloss Scheibenhardt einen Teaser ihrer Werke im Lichthof. Für Kids ist der Schülervormittag die ideale Gelegenheit, nach einer kurzen Einführung eigenständig in die Gebäude auszuschwärmen (Fr, 18.10., 9-13 Uhr, mit Anm.). Führungen in den Gebäuden in der Innenstadt gibt’s Sa+So, 12+16 Uhr, in Scheibenhardt jeweils um 15 Uhr.

Das vom Lehramtsstudiengang „Intermediales Gestalten“ alljährlich veranstaltete Performancefestival findet dieses Jahr erstmals im Rahmen des Rundgangs statt. Am Fr, 18.10., wird ab 12 Uhr unter dem Titel „Collective Memory“ das Vordergebäude der Reinhold-Frank-Str. 81 be- und umspielt. -sb