Kunstakademie-Sommerausstellung 2024

In der viertägigen Sommerausstellung präsentieren sich die Studenten der Kunstakademie von Erstsemestern bis Meisterschülern mit aktuellen Werken, Performances und Aktionen.

Am Eröffnungsabend werden zahlreiche Preise vergeben, es gibt Rundgänge durch die Reinhold-Frank-Str. 81/83 sowie den Bildhauergarten und die Klassen der Außenstelle Schloss Scheibenhardt präsentieren einen Teaser ihrer Werke, um in die entfernteren Ateliers zu locken.

Am Do, 11.7. gibt’s einen Vortrag der Reihe „Störfaktor“, am Fr, 12.7. organisiert der Lehramtsstudiengang „Intermediales Gestalten“ ein Performancefestival und der Freitagvormittag, 13.7., 9-13 Uhr, ist für Schüler die ideale Gelegenheit, eigenständig in die Gebäude auszuschwärmen (nach Anm.). Führungen gibt’s in den Gebäuden in der Innenstadt (Sa+So, 12+16 Uhr) und in Scheibenhardt (15 Uhr). Dort im Schloss findet am Sa, 13.7. auch die vom Asta organisierte Party statt, die den Abschluss des Studienjahrs feiert.

Ebenso Teil der Sommerausstellung ist die Schau „Wolken im Kopf“ von Jana Gruszeninks, die sich das Kalthaus in den Gewächshäusern im Botanischen Garten mit einer großen Textilinstallation aneignet. Die Koop mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Ba-Wü ermöglicht in den Sommermonaten jungen Kunstschaffenden, in diesem unüblichen Umraum ortsspezifisch zu arbeiten. Während der Sommerausstellung ist der Eintritt dort frei (bis 15.7., Do+Fr 10-16.45 Uhr, Sa+So 10-17.45 Uhr). -sb