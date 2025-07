Kunstakademie Stuttgart: Rundgang 2025

Vom 11. bis 13.7. lädt die Kunstakademie Stuttgart zu ihrem traditionellen „Rundgang“ ein.

Drei Tage lang verwandelt sich der Campus Weißenhof in eine lebendige Ausstellungslandschaft, in der die rund 850 Studenten ihre neuesten Arbeiten aus den Bereichen Architektur, Design, Kunst, Konservierung und Restaurierung sowie Kunstwissenschaften-Ästhetik präsentieren. Seng. Der Rundgang der ABK Stuttgart ist mehr als eine Ausstellung – er ist angelegt als vielseitiges Fest der freien und angewandten Künste, das Einblicke in aktuelle künstlerische Positionen ermöglicht und den direkten Dialog zwischen Studenten, Lehrkräften und Öffentlichkeit fördert.

Geboten ist ein lebendiger Dialog der Disziplinen: Das vielfältige Spektrum reicht von innovativen Architekturentwürfen über zukunftsweisende Designkonzepte bis hin zu Ausstellungen, Performances, filmischen Arbeiten, künstlerischen Interventionen und Forschungsprojekten und bietet Einblick in die kreative Vielfalt der ABK Stuttgart. Ein Highlight des „Rundgangs“ 2025 ist der grafische Auftritt, der auf Typografie und Kaomojis setzt – eine kreative, verspielte Art der Textdarstellung, die von den Kommunikationsdesign-Studenten Linus Geiss, Jonas Hermann und Sofiia Klymenko aus der Klasse Cluss entwickelt wurde. Preisverleihungen wie die Vergabe der Akademiepreise, des „DAAD-Preises“, des „Erwin-Heinle-Preises“, des Kunstpreises „Förder-Koje“ sowie des „Performance Art Prize“stehen ebenso auf dem Programm wie thematische Führungen durch die Studiengänge.

Parallel zum Rundgang sind die Diplom- und Masterarbeiten der Architektur und Designstudiengänge auf dem Campus zu sehen. Weitere Abschlussarbeiten der Bildenden Kunst, des Künstlerischen Lehramts sowie des Performancestudiengangs werden im Kunstbezirk/Galerie im Gustav-Siegle-Haus und im Projektraum AKKU präsentiert. Führungen durch die Studiengänge werden am Wochenende von 13 bis 18 Uhr stündlich angeboten. Der Infostand mit Programmheft und „Rundgangs“-Souvenirs befindet sich im Foyer des Neubaus 2. Eröffnet wird der „Rundgang“ am Fr, 11.7. um 18 Uhr durch Rektorin Prof. Dr. Prof. h.c. mult. Eva-Maria. -rw