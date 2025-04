Kunstvoll nachhaltig

Wer sagt, dass Umweltschutz und Kunst keine aufregende Mischung sind?

In einer Zeit, in der unser Planet unter den Herausforderungen des Klimawandels ächzt, schafft die Kunst eine Brücke zwischen Ästhetik und Aktion. Die Gruppenausstellung mit Arbeiten von Mitgliedern des BBK und der Gedok stellt nicht nur das Thema der Nachhaltigkeit in den Kunstkontext, sondern bietet auch Inspiration für eine lebenswerte Zukunft. Eine Zukunft, in der Kreativität und Verantwortung Hand in Hand gehen.

Das Künstlerhaus Karlsruhe wird zu einem Ort der Begegnung und der Kommunikation mit der Stadtgesellschaft, in dem ein partizipativer Erfahrungs- und Ereignisraum entsteht und damit der offene gesellschaftliche Dialog über Nachhaltigkeit gefördert wird. Ein Konzert im Rahmen der Vernissage sowie eine Gesprächsrunde zum Thema „Kunst und Nachhaltigkeit“ mit wichtigen Akteuren der Stadt und Kulturszene erweitern den Rahmen. -rw