Die von Schmuckkünstler Sam Tho Duong konzipierte Ausstellung „Ausgesucht“ ist bis zum 3.11. verlängert.

Die Arbeiten des Gastkurators in Dialog mit Werken zehn befreundeter Schmuckgestalter werden in einer letzten öffentlichen Führung vorgestellt (So, 3.11., 15 Uhr).

Ende November heißt es dann: „Legoschnitt und Glitzerzeug“. Das Werk von Gernot Leibold (1955-2020), der sich selbst als Goldschmied und mit Augenzwinkern als Ebenist bezeichnete, teilt sich in zwei Bereiche: Juwelenschmuck und technisch höchst präzise künstlerische Arbeiten. Neben seiner Begeisterung für Glitzerzeug und „jede Anhäufung von Brillanten, egal ob echt oder unecht“ (Leibold), prägte die Freude des Sammelns von unterschiedlichsten, oft farbenfrohen Materialien sein Schaffen – ob Murmel, Garnrolle oder Legostein.

Gemeinsam mit frühen Arbeiten aus Leibolds Studienzeit in Pforzheim sind diese künstlerischen Arbeiten Fokus der Ausstellung, die in Koop mit der „Galerie für Schmuck. Kunst. Design in den Schmuckwelten Pforzheim“ stattfindet. -sb