Leni Hoffmann erforscht in ihren Werken mit sinnlichen Oberflächen und farbigen Materialien den Übergang zwischen Malerei und Objekt sowie zwischen dreidimensionalem Raum und zweidimensionaler Wand.

Ihre Installationen und Interventionen realisiert sie hierbei sowohl im Museum als auch im öffentlichen Raum. In ihrer ersten großen Einzelausstellung in Karlsruhe nimmt die langjährige Professorin für Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste die einzigartige Architektur der ehemaligen Munitionsfabrik auf und reaktiviert dabei bisher übersehene Zwischenräume. -sab