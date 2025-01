Besonders in den Ländern des globalen Südens sind die Auswirkungen des Klimanotstands spürbar.

Die Zerstörung von Lebensgrundlagen und damit verbunden soziale Verwerfungen bis hin zu Kriegen treiben Menschen in Armut und Migration. In der Kunstausstellung von Green Faith Deutschland „Life In Crisis − Solidarity In Art“ fassen Kunstschaffende aus Kenia, Indien und Deutschland ihr Erleben in Bild und Wort.

Begleitend werden zwei Workshops angeboten: In „Klimagesichter − Klimanotstand und Migration“ (Sa, 15.2., 14-17 Uhr) mit Referenten der Deutschen Klimastiftung berichten Betroffene von ihren Erfahrungen; in „Talanoa“ (Fr, 21.2. 18-19.30 Uhr) mit Caroline Bader von Green Faith gibt es Geschichten von Mut und Widerstand, Hoffnung und Kreativität der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Gemeinschaften zu hören. -pat