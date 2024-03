Lily Greenham – An Art Of Living

Anlässlich ihres 100. Geburtstags zeigt der Badische Kunstverein in einer ersten umfangreichen Retrospektive das außergewöhnliche Werk von Lily Greenham.

Die Ausstellung präsentiert Greenhams wegweisende Arbeiten im Bereich der Sound Poetry und Lingual Music, aber auch ausgewählte Werke der Op Art, Kinetischen Kunst und Computergrafik. Ihr Spiel mit Sprache und Identität führte zu einer einzigartigen künstlerischen Praxis, die sich oftmals auch um das Thema der Kommunikation dreht, eng mit der eigenen Biografie der Künstlerin verknüpft ist und Prinzipien der Bewegung und Veränderung verkörpert.

Ein besonderer Fokus der chronologisch aufgebauten Werkschau wird auf Greenhams Performances und elektroakustische Kompositionen ab den späten 60er Jahren gelegt. Als eine der wenigen Frauen in der vorwiegend von Männern dominierenden Kunst-, aber auch Musikwelt der 60er und 70er Jahre bezeichnete sich die Künstlerin selbst als Außenseiterin. Stets versuchte sie, sich nicht von Konventionen vereinnahmen zu lassen, was sich auch in der Offenheit für neue Erfahrungen und in der Ablehnung normativer Strukturen innerhalb ihres Oeuvres bemerkbar macht.

Die Ausstellung ermöglicht zudem auch privatere Einblicke und Eindrücke, denn jeder Abschnitt wird von einer Vielzahl an kontextbezogenen Fotografien, Briefen und Notizen aus dem Lily-Greenham-Archiv in London begleitet, das nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Am 3. und 4.5. findet ein begleitendes Symposium statt. -sab