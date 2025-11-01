Malergrößen aus den 60ern & 70ern
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.11.2025
Zentrales Thema der neuen Ausstellung von Galerist Axel Demmer sind drei große Arbeiten von drei berühmten Karlsruher Professoren.
Karl Georg Pfahler, Rainer Küchenmeister und Herbert Kitzel. Alle drei in den 20ern geboren und in den 60er und 70er Jahren international bekannt geworden. Pfahler malte abstrakt, die beiden anderen waren der Karlsruher Figuration verbunden. Küchenmeisters Arbeiten wirken zwar wie abstrakte Malerei, aber man erkennt dann Figuren – doch den Köpfen fehlen die Gesichter. Ein Kunsthistoriker deutete: Der junge Küchenmeister saß von 1943bis ’45 im Berliner Stadtgefängnis und tauschte im Geheimen mit der auch dort inhaftierten Cato Bontjes van Beek Briefe, in denen er schrieb, wie wichtig sie für ihn sei, obwohl er nie ihr Gesicht gesehen hatte.
Beiden wurde unterstellt, der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ anzugehören. Cato wurde 1945 hingerichtet und Küchenmeister kam im März ’45 ins Jugend-KZ Moringen, wo er mit viel Glück überlebte. Pfahler wuchs auf dem Land auf und malte fleißig als Kind, kam aber erst mit 22 Jahren mit realer Kunst in Berührung. Die angesagteste Kunst kam damals aus New York mit Arbeiten von Pollock, Rothko, Newman und Robert Motherwell, die in der BRD aber eher unter dem Radar liefen; sie waren Juden und wollten hier auch nicht ausstellen. Pfahler aber orientierte sich an ihnen und hatte großen Erfolg. Kitzel kam ’58 von Halle nach Karlsruhe, Karl Hofer hatte ihn empfohlen. Er malte gegenständlich und entwickelte eine Art abstrakten Expressionismus.
In den 60ern erzielten seine Arbeiten immer höhere Preise. Der ganz große Erfolg blieb aber den Abstrakten vorbehalten. Kitzel wie auch z.B. Karl Hubbuch verzweifelten daran und waren länger nicht mehr gefragt. Erst heute setzt eine Renaissance ein, Kitzels Arbeiten haben sich seit ein paar Jahren im Preis verzehnfacht; gerade junge Sammler suchen konzentriert nach seinen Arbeiten. In der Galerie läuft weiterhin die Ausstellung des großen ostdeutschen Malers Harald Metzkes mit Arbeiten auf Papier und Leinwand von 1970 bis 2000. -rw
bis 1.11., Café Segafredo (Sommerausstellung) & Galerie Axel Demmer (Harald Metzkes), Karlsruhe
