Man liest wieder rot & Antennae

Gleich zwei Ausstellungen beschäftigen sich mit dem ZKM-Archiv.

„Man liest wieder rot“ rückt die Geschichte der Kunstpublikation „Rot“ in den Fokus, die 1960 bis ’97 von Elisabeth Walther-Bense und Max Bense herausgegeben wurde. Die über 50 Bücher sind wichtige Medien der konkreten Poesie; für die Stuttgarter Gruppe wie auch die brasilianische Avantgarde. Künstler wie Mira Schendel, Franz Mon oder Georg Nees wurden veröffentlicht, wie auch Themen der Computerkunst oder Semiotik bewegt (bis 25.8., Museumsbalkon).

Ohne Gestern kein Morgen: Die Seminargruppe „Antennae To Feel-Think-Know“ der HfG fragt nach der Zukunft und greift dafür auf historische Dokumente, Videos und Geräte zurück, die im Archiv eingelagert sind. Wie wurde früher auf Zukunft geschaut, wie geträumt und gestaltet? Archive sammeln und sind dabei immer lückenhaft – und das ist politisch. Höre ich das, was ausgelassen wird, was möglich sein könnte (bis 24.11., Lichthof 1+2, EG)? -sb