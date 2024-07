Man liest wieder rot

Auf dem Musikbalkon gibt’s ab Ende Juli eine Ausstellung über die Geschichte der Kunstpublikation „Rot“, die von 1960 bis ’97 von Elisabeth Walther-Bense und Max Bense herausgegeben wurde.

Die über 50 Bücher waren wichtige Medien der konkreten Poesie, für die Stuttgarter Gruppe wie auch die brasilianische Avantgarde. Künstler wie Mira Schendel, Franz Mon oder Georg Nees wurden veröffentlicht, wie auch Themen der Computerkunst oder Semiotik bewegt.

Ausgewählte Ausgaben werden anhand des großen Nachlasses von Walter-Bense und Archivbeständen des Hauses in Kontext gesetzt und ihre Wirkung, besonders in den 60ern und 70ern, beleuchtet. Das Projekt entstand in Kooperation mit dem KIT-Institut für Kunst- und Baugeschichte. -sb