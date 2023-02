Die Grenzen zwischen tragbarem Schmuckstück und autonomem Kunstwerk verschmelzen bei Margit Jäschke.

So werden autonome Schmuckstücke und tragbare Kunstwerke zur Realität, und weisen durch ein Spiel mit Details und Bedeutungen auch stets über diese hinaus. Jäschkes Werk hangelt sich auch hinüber in Richtung Installation, Malerei und Skulptur. Dafür wurde die Künstlerin aus Halle vielfach ausgezeichnet. Die Ausstellung „Kairos“ zeigt Arbeiten aus den vergangenen 30 Jahren. Bei Arnoldsche Art ist zudem ein Katalog erschienen.

Am So, 19.3. bietet das Schmuckmuseum eine Führung durch die Ausstellung an (15 Uhr). Margit Jäschke ist am Mi, 22.3. zum Künstlergespräch vor Ort (10 Uhr). -fd