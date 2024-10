Margret Eicher, (A)I Tell You & Antennae

Im November laufen drei Ausstellungen im ZKM aus.

Die im Dialog mit der Gamingplattform „Gameplay“ gezeigten „Medientapisserien“ von Margret Eicher zeigen Collagen aus Digitalkultur, Porträts aus Science-Fiction und Computerspielen. Ausgehend von Vorlagen der höfischen Barockzeit zeigen die großformatigen Wandteppiche Ikonen unserer Gegenwart (bis 10.11.).

Wie reflektieren die Industrieroboter in blauer Schrift ihr eigenes Denken nun, nach monatelanger Übzeit? In „(A)I Tell You, You Tell Me“ sind neben dem Werk „AEIOU“ zwei weitere Auftragswerke zu Künstlicher Intelligenz zu sehen. Ein badender Albino-Elch, kämpfende Insekten und zarte Zeichnungen sind in „Electrify Me, Baby“ zu entdecken, wenn sich die Sinne in dem bunten Kosmos akklimatisiert haben.

Und welche Geschichte wird mir heute erzählt, wenn ich vor den Werken in „Flatware, Hardware, Software, Wetware“ stehe – die „feministische“ oder die „Pasta“-Variante? Die HfG-Koop „Antennae – Frequenzen aus dem Archiv“ spannt mit Archivalien des ZKM-Archivs ein Netz zwischen Figur und Geschichte. Wie wurde früher die Zukunft geträumt? Beide laufen noch bis 24.11. -sb