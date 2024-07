Margret Eicher & Fellow Travellers

Ikonen unserer Gegenwart: Historische Vorlagen von höfischen Bildteppichen sind Ausgangspunkt für die dicht gewebten Bildcollagen, die anstatt barocker Motive Menschen mit VR-Brillen, vor Raketen oder einem Gamingcontroller zeigen.

Die „Medientapisserien“ der in Berlin lebenden Künstlerin Margret Eicher werden in einer umfassenden Einzelausstellung im Dialog mit der hausinternen Gamingplattform „Gameplay“ gezeigt. 15 großformatige Wandteppiche, im industriellen Jacquard-Verfahren in Flandern gewebt, zeigen Collagen aus Digitalkultur, Porträts aus Science-Fiction und Computerspielen und Aquarelle der Serie „Aquaworld“. Hauptwerk ist die 30 Meter lange Tapisserie „Battle: Reloaded“ (2022), die inspiriert durch den „Teppich von Bayeux“ aus dem elften Jh. Protagonisten wie Julian Assange, Lady Gaga oder die Ninja Turtles in einer schwarz-weißen Bildfolge darstellt. Zur Eröffnung gibt’s eine Führung durch die Ausstellung mit Margret Eicher persönlich (Sa, 3.8., 11.30 Uhr).

Ende September wird mit „Fellow Travellers. Chapter 1“ das große Ausstellungsprojekt zum Thema „Useum“ und „Arte Útil“ geöffnet. Wie können Kunst und Technologie dazu beitragen, dass wir gemeinsam Antworten finden zu den ökologischen und ökonomischen Herausforderungen unserer Zeit? -sb