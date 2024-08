Media Art Is Here 2024

Parallel zu den „Schlosslichtspielen“ präsentiert das Kulturamt wieder die kostenfreie Medienkunstausstellung „Media Art Is Here“ im Stadtgebiet.

Zwölf Medienkunstwerke und interdisziplinäre Projekte verwandeln Plätze, Fassaden und Schaufenster in eine digitale Bühne für Installationen, Videos und Performances. Zentrale Themen: die Beziehung zwischen Mensch und Natur, Geschlechterrollen und ökologische Fragen: Desiree Kabis’ „Ancient Connections“ (Nymphengarten) basiert auf einem Klangkunstwerk, das den sein Geschlecht je nach Saison wechselnden Samán-Baum digital nach Karlsruhe bringt. Anna-Lina Helsen führt in „Between Dreams And Reality“ (Studio Hö, Kaiserstr. 3) in eine Hybridwelt aus Anthropozän und Solarpunk.

Ein Schwerpunkt liegt auch auf der Geschichte und gesellschaftlichen Strukturen: „Whose Stories“ (Rahel-Straus-Str., Hirschbrücke/Kronenplatz) beleuchtet mit einer feministischen Kartografierung das Geschlechterungleichgewicht in der Benennung von Karlsruhes Straßen und Plätzen. Die Mediaschau umfasst zudem Werke mit ökologischen und technologischen Themen: U.a. projizieren Alex Besta und Tibor Pilz in „Sleeping Trees“ Rindenstrukturen auf die Stadtkirche-Säulen. „Tides Of Memories – The Other Time I Drowned“ (ab 3.8. zur „Kamuna“, ZKM) erforscht Träume aus der Wasserperspektive.

Die aus über 50.000 Pixeln auf 16 LED-Panels bestehende interaktive Installation „Natural Flow“ visualisiert vor der Kinemathek die menschbeeinflussten Naturphänomene; drinnen wird auf der Phono-Lux-Maschine die Schönheit des Meeres dargestellt. Hendrik Vogel u.a. thematisieren in „Screentime“ (Burger Inneneinrichtung) die Selbstreflexion durch digitale Medien. Die interaktive Medieninstallation „Particles Ensemble“ vom Overlapping Studio lässt die Grenzen zwischen digitaler Kunst und physischem Raum verschwimmen (Schloss/ZKM/Tourist-Information).

Unterm Motto „The Future Is Today“ ruft die Unesco City Of Media Arts lokale und regionale Medienkünstler(gruppen) auf, Vorschläge für ein bildreiches interaktives Kunstwerk einzureichen. Nach der Präsentation auf der „art Karlsruhe“ soll es 2025 auch Teil von „Media Art Is Here“ sein. Bewerbungsschluss: Mi, 9.9., Anforderungen: www.cityofmediaarts.de. -pat