Mein Körper ist Moor, Mündung, Ökosystem

Das neue Leitungsduo der Städtischen Galerie Fruchthalle wartet mit ihrer ersten Ausstellung auf.

Inspiriert von Astrida Neimanis’ Essay „Hydrofeminism: Or, On Becoming A Body Of Water“ untersuchen Joanne Rodriguez und Jan Philipp Nühlen die Beziehung von Ökologie und Mensch: Wie prägen die regionalen Ökosysteme, insbesondere Flüsse, Grundwasser und Tümpel – auf Körperebene? Kann ich spüren, nicht nur wissen, dass verschmutztes Wasser etwas in mir verändert, ganz zellulär?

Riikka Tauriainen aus Finnland verbindet in ihren Werken die poetische und wissenschaftliche Ebene von Wasser, während Tomas Kleiner aus Schweden sich dem gesellschaftlichen Umgang damit widmet. Können wir uns unserer Hybridität anpassen, verstehen, in welcher Koexistenz wir leben? Zur Finissage gibt’s einen Artist-Talk (So, 16.6., 15.30 Uhr). -sb