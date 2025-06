Wände, Fenster, Türen – oder das Leben, das sich zwischen ihnen abspielt?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung „Mein Raum. Mehr als vier Wände“ in der Jungen Kunsthalle. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, Räume neu zu denken und mit allen Sinnen zu erleben. Dabei geht es nicht nur um das Sichtbare, sondern auch um das Unsichtbare: Die Geschichten, Träume und Möglichkeiten, die Räume lebendig machen. Wie verwandelt sich ein Raum durch Licht, Geräusche oder Gerüche? Was passiert, wenn Grenzen überschritten oder zerstört werden? Unterschiedliche Kunstwerke laden ein, diese Fragen auf ganz persönliche Weise zu beantworten. Tobias Stutz spielt mit einfachen Formen, Licht und Schatten und zeigt, wie selbst auf einer flachen Leinwand die Illusion von Tiefe und Raum entsteht. Hans Peter Reuters Werke wiederum schaffen Gänge, die ins Nichts führen – Räume, die nur in unserer Fantasie existieren.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Räume nicht nur zu betrachten, sondern sie mit allen Sinnen zu erkunden. Kratzige Wände, staubige Dachböden, flauschige Sofas – was macht einen Raum gemütlich oder beengt? Wie fühlt sich ein Raum an, wenn niemand zu Hause ist? Oder wenn Licht und Farben ihn in eine ganz neue Stimmung tauchen? Neben spannenden Kunstwerken kann man auch selbst kreativ werden: Im „Open Space“ stehen in den Ferien die Türen der Ateliers offen, um neue künstlerische Techniken zu erproben. Ab dem 19.8. entsteht unter dem Motto „Mein. Dein. Unser – und jeden Tag anders“ ein wachsendes Kunstwerk. Jeder kann mitgestalten und so erleben, wie aus vielen Ideen ein gemeinsamer Raum wird.

Ein besonderes Highlight findet im Rahmen der „Kamuna“ (Sa, 2.8., s. sep. Text) statt: Kreative Aktionen, Musik, eine kleine Ausstellung im Freien und kulinarische Köstlichkeiten im Botanischen Garten machen diesen Abend zu einem Sommerfest für alle Sinne! „Mein Raum. Mehr als vier Wände“ macht schnell klar: Ein Raum ist mehr als seine Wände. Er ist ein Ort voller Leben, Geschichten und Fantasie – und ein Spiegel dessen, was wir selbst darin sehen und fühlen. -sab