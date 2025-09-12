Mike Überall – „Mixed Media“-Werkschau
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 12.09.2025
Sein Name ist kein Künstlername und dennoch Programm.
Seit gut 25 Jahren ist Mike Überall eine feste Größe in der Kunst- und Kulturszene der Region, zuletzt stellt er mit u.a. Thomas Salzmann im Zehnthaus aus. Jetzt gibt es ihn im Doppelpack: Der Schauraum B9 und das Kohi zeigen gemeinsam einen Überblick über Überalls Werk. Er malt „schöne Bilder, die auch wehtun können, Denkanstöße sind halt keine Streicheleinheiten“ und druckt, der gelernte Steinbildhauer hat auch zwei Bands gegründet, Jonny Las Vegas und Überall & Nirgends. Überall ist kein wilder Maler, sondern ein „malender Wilderer.
Mit Pinsel und Farbe schlägt er sich durchs Unterholz der jüngeren Kunstgeschichte, überschreitet die Grenze des sogenannten ‚Guten Geschmacks‘ und jagt in fremden Revieren. Dort erlegt er seine Motive und nimmt sie genüsslich aus“, schrieb der verstorbene Künstlerkollege Andreas Lau. Die Anspielungen sind nicht zufällig gewählt, denn Mike Überall kann auch so richtig gut gegenständlich malen und widmete sich einige Jahre lang Gemälden von Rehen, Hirschen und anderem Wild im Wald, teils „echte Schinken“ und stilecht so in Szene gesetzt, dass sie auch beim Förster im Wohnzimmer hängen könnten.
Bei der Kohi-Vernissage spielen ab 18 Uhr Überall & Nirgends mit Mike Überall, Herbie Erb, Marcel Vangermain und Gästen. -rw
Vernissagen: Fr, 12.9., 18 Uhr, Schauraum B9, Karlsruhe; So, 14.9., 16 Uhr, Kohi, Karlsruhe (Künstlergespräch: 16 Uhr, Konzert: 18 Uhr), bis 12.10.
