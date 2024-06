„Frau, Leben, Freiheit“: Diese Wörter sind mit einer schmerzhaften Dringlichkeit durchtränkt, wenn das eigene Existenzrecht jeden Tag aufs Neue erkämpft werden muss.

Anhand der feministischen Bewegung der vergangenen Jahre im Iran, konträr zur Revolution 1979, untersucht die Künstlerin Mona Hakimi-Schüler in ihren poetischen Zeichnungen, Collagen und Installationen, wie revolutionäre Bewegungen wirken, wie Protest, Gewalt und besonders der laute und leise Widerstand aussieht.

Zwei Jahre vor der Iranischen Revolution in Teheran geboren, verwebt die in Berlin lebende Künstlerin in „Talking About The Revolution“ ihre biografischen Erfahrungen mit persischer Literatur und der Geschichte Irans aus feministischer Perspektive. Mit dieser ersten institutionellen Einzelausstellung wird das Werk der Künstlerin gewürdigt. -sb