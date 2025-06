Bevor das Badische Landesmuseum nach dem 28.9. seine Schlosstüren aus Generalsanierungsgründen für mind. sechs Jahre schließt und die Kunsthalle Baden-Baden als Interimsstätte bezieht, könnten Besucher beim „Museumssommer“ „Noch einmal Baden in Kultur“.

Im August und September gibt’s ein Best-of der beliebtesten Museumsveranstaltungen aus den vergangenen Jahren. Wöchentliche Specialevents verbinden Kultur und Freizeit: Beim Spieleabend im Gartensaal mit dem Themenschwerpunkt Mittelalter dreht sich bei Brettspielen wie „Carcassonne“ alles um Strategie und Taktik; historische Tänze vom eleganten Paartanz bei Hofe bis zum bäuerlichen Reigen vermitteln die Feierlaune vergangener Zeiten; bei einer Modenschau erfährt man, wie sich Menschen in der Antike zu verschiedenen Anlässen gewandet haben. Veranstaltungsformate wie die kostenlosen „Happy Friday“-Kuratoren- oder Familienführungen machen die Sammlungen auf kurzweilige Weise zugänglich. Die großherzoglich-badische Krone und andere besondere Exponate rücken auch in den Mittelpunkt, wenn Cicerone ihre spannenden Geschichten erzählen.

In der „Karlsruher Türkenbeute“ erklingt beim „Musizieren alla Turca“ osmanische Musik, während in offenen Werkstätten Fächer, Fernrohre oder Musikinstrumente gestaltet werden. Upcyclingworkshops regen an, aus alten Materialien kreative Unikate zu schaffen und der Open Space Luftschloss wird zum Treffpunkt für vielseitige Veranstaltungen. Bei der großen Museumsauktion zum Ende des „Museumssommers“ versteigert Martin Wacker Designelemente und Bauteile aus Depots und Sammlungsausstellungen. U.a. für eine byzantinische Öllampe in Mausgestalt, ein 4.500 Jahre altes sitzendes Kykladenidol mit Harfe oder den Designschwarzwaldhocker mit seinen roten Bollen können Besucher „Objektpatenschaften“ übernehmen – und so dazu beitragen, dass sie während der Sanierung im öffentlichen Bewusstsein präsent bleiben.

Drei Sonderausstellungen vermitteln darüber hinaus die umfassende thematische BLM-Bandbreite: „Unvergängliche Augenblicke“ (Vernissage, 4.7., 16 Uhr, bis 28.9.) zeigt die Arbeit des Fotografen Uli Deck, der Momente der Museumsarbeit von Restaurierungen bis zur Ankunft bedeutender Exponate eingefangen hat. „Unrecht & Profit“ greift mit über 70 Objekten aus unrechtmäßigem Besitz die Rolle des Museums während der NS-Zeit auf und die von den Volontären kuratierte Schau „Kann das weg?“ hinterfragt mit ihren Ideen zur Müllvermeidung von der Antike bis heute den Wert von Abfall und liefert Impulse zur aktuellen Debatte um Nachhaltigkeitsstrategien. -pat