Nacht auf der Sonne – Daniel Bonaudo-Ewinger & Azusa Takaso

Die Doppelausstellung zeigt irdische Installationen von Azusa Takaso und prozesshafte Malerei von Daniel Bonaudo-Ewinger.

Die Übersetzung von Biografie und Gefühlszuständen in abstrakte Werke sowie das Nutzen von Naturmaterialien aus der direkten Umgebung kennzeichnet die Arbeitsweise der beiden Künstler. Weil Takaso weder Kinderzimmer noch Barbie besaß, spielte sie draußen. Erde gab es dort endlos viel; mit allen Sinnen beschäftigte sie sich damit. Erinnerungen und Gefühle sind die Grundlage ihrer Arbeit. Ihre Tonarbeiten entstehen oftmals ohne Glasur, weil die Haptik ihre innere Sprache übermittelt. Vorstellungskraft ist für Takaso Essenz und Licht der Nacht. Ihre künstlerische Vision beschreibt sie wie folgt: „Die Inspiration meiner Arbeit liegt in einem Alltag, wo Träume plötzlich endlos gedeihen. Ich versuche, diese kostbaren Momente ins Material Ton zu übersetzen.“

Bonaudo-Ewinger lebt und arbeitet in der Südpfalz. Seit 2021 ist er Absolvent und Meisterschüler an der Weißensee Kunsthochschule Berlin. Seine prozesshafte Malerei ist maßgeblich vom direkten Lebensumfeld geprägt: In einer 300 Jahre alten halboffenen Scheune werden Staub, getrocknete Blüten und Regentropfen als neue Materialien erprobt. Mit den Händen setzt Bonaudo-Ewinger spontane Fingerspuren auf die eingestaubten Leinwände oder zieht die Malgründe für Sekunden in den Regen hinaus. -rw