„Die Kunst ist niemals keusch“, stellte Pablo Picasso einst fest.

Der Akt ist eines der ältesten und faszinierendsten Motive in der Kunst. Was ursprünglich meist eine Bewegungsstudie eines un- oder nur teilweise bekleideten Menschen war, stellt heute meist die Darstellung eines entblößten Körpers dar. Doch „wie nackt ist eigentlich der Akt“? Dieser Frage gehen Meike Porz, Henning Eichinger, Horst Gander und Rainer Lather in der ersten Ausstellung nach der Sommerpause in der Villa Streccius nach. Die Künstler haben ihre eigene Sichtweise, versuchen Grenzen auszuloten und stoßen so den Diskurs über den Akt neu an.

Es gibt viel zu entdecken: Gander präsentiert wandhohe Zeichnungen, Lather lebensgroße Figuren, Eichinger ein noch nie gezeigtes Projekt mit einer Frau, die er über Jahre darstellt, und Porz Arbeiten in Mixed Media, deren Basis eigene Skizzen und Fotos bilden. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein breit gefächertes Rahmenprogramm: Es findet ein Künstlergespräch sowie ein Vortrag statt, eine Führung im Rahmen der „Kunst Nach(t) Landau“ und wer sich selbst am Aktzeichnen versuchen möchte, kann zudem an einem Zeichenkurs teilnehmen und selbst nackte Tatsachen schaffen. -sab