Narrenfreiheit!? Eine kleine Geschichte des Regelbruchs

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.11.2025

Narrenturney, 1843

Der Narr ist eine schillernde Gestalt und seit dem Mittelalter nicht aus der Kulturgeschichte wegzudenken.

Ob als Kunstfigur in Literatur und Theater, als Symbolgestalt der Fastnacht oder als Hofnarr an den Fürstenhöfen – er ist ein Grenzgänger, der sich an den Rändern des Erlaubten bewegt und die gesellschaftlichen Regeln bricht. Seine Spur lässt sich verfolgen vom sündhaften Gottesleugner der Bibel, der für seine Freiheit sein Seelenheil aufs Spiel setzt, bis zum gewitzten Schalk bei Hofe, der aussprechen durfte, was andere den Kopf gekostet hätte.

Wie aber findet der Narr den Weg in die Fastnacht? Warum ist er im 16. Jh. auf einmal allgegenwärtig? Und weshalb genießt er Freiheiten, die anderen verwehrt sind? Die Ausstellung lädt ein zur Spurensuche und verfolgt die Narrenidee von den Psaltern des ausgehenden Mittelalters bis zu den Karnevalszeitungen der Moderne. -rw

Eröffnung: Di, 4.11., 19 Uhr, bis 21.2., Badische Landesbibliothek, Karlsruhe

Anfang « Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“ | BBK: Neue Mitglieder » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 2 und 2.

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Marijana Bühler – „Ende der Demokratie“, Wollen/Pappwabenkarton/Epoxidharz

Pest oder Cholera

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.11.2025

Pest oder Cholera – die Redewendung klingt nach medizinischer Katastrophe, meint aber weit mehr.

Weiterlesen …
Stadtarchiv, Orgelfabrik, 8 Diaslg, XIVf, 102

Enter, Exit, Enter, Enter, Exit

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 12.11.2025

Wir konstruieren, reproduzieren und erzählen in einem fortwährenden Fluss, wie ein Fließband kreieren wir Geschichten und lassen sie zu Werkzeugen werden.

Weiterlesen …
Johannes Gervé

Johannes Gervé – „Auf dem Wasser zu singen“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 09.11.2025

Johannes Gervés Malerei nähert sich suchend der Weite und Tiefe eines offen gedachten Landschaftsraums ohne spezifischen örtlichen Bezugspunkt.

Weiterlesen …
„Versammelt“ – Japanische Riesenkrabbe

Naturkundemuseum: Tag der offenen Tür 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 08.11.2025

Zum 20. Mal zeigt das Staatliche Museum für Naturkunde an seinem Tag der offenen Tür, was sich hier rund um die Kernaufgaben Forschen, Sammeln, Bewahren und Wissenvermitteln so alles tut.

Weiterlesen …
Ralf Stieber – „Spiegelbild“, Fotografie, 2025

BBK: Neue Mitglieder

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.11.2025

Mit der Ausstellung „Neue Mitglieder“ öffnet der BBK Karlsruhe einmal mehr ein Fenster zur lebendigen Vielfalt der regionalen Kunstszene.

Weiterlesen …
Narrenturney, 1843

Narrenfreiheit!? Eine kleine Geschichte des Regelbruchs

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.11.2025

Der Narr ist eine schillernde Gestalt und seit dem Mittelalter nicht aus der Kulturgeschichte wegzudenken.

Weiterlesen …
Memory Of Colors

Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

„Memory Of Colors“ ist das Lebenswerk des kolumbianischen Fotografen Jaime Ocampo-Rangel und umfasst Fotografien von Menschen aus 40 bedrohten Ethnien weltweit.

Weiterlesen …
Die NFT-Sammlung des ZKM

The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM & Unfamiliar Ceilings

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Katzen waren schon lange vor den NFTs die wahren Herrscher des Internets.

Weiterlesen …
Hans Peter Reuter

Winterausstellung der Galerie Demmer

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Im Segafredo wechselt nahezu unbemerkt die Sommer- zu einer Winterausstellung.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper