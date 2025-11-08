Naturkundemuseum: Tag der offenen Tür 2025

Zum 20. Mal zeigt das Staatliche Museum für Naturkunde an seinem Tag der offenen Tür, was sich hier rund um die Kernaufgaben Forschen, Sammeln, Bewahren und Wissenvermitteln so alles tut.

Die Abteilungen stellen sich mit ihrer Arbeit vor und geben bei Präsentationen und (Vor-)Führungen einen Einblick ins SMNK. Für die Bewirtung sorgt der Förderverein Freunde des Naturkundemuseums Karlsruhe. -pat