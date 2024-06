Neon, LED & Co.

Die Ausstellung wirft ab So, 7.7. einen vielseitigen Blick auf die Lichtkunst von den 60er Jahren bis in die Gegenwart.

Viele Künstler sind fasziniert von Licht und nutzen es als Material in ihren Werken. Die physikalischen, vor allem aber metaphysischen Eigenschaften des Lichts ermöglichen neue Seh- und Raumerfahrungen. Das immaterielle Medium findet in Form von Glühbirnen, Leuchtstoff- oder Neonröhren, glimmenden LEDs oder leistungsstarken Scheinwerfern Einzug in die Kunst.

Ein Fokus der Ausstellung liegt auf den Materialien und der Erhaltung von Lichtkunst: Wie können z.B. Glühlampen nach dem EU-Verbot ersetzt werden? Zu sehen sind Werke aus der Sammlung Schaufler von Künstlern wie John M. Armleder, Tracey Emin, Dan Flavin, Jeppe Hein, Brigitte Kowanz oder Otto Piene. -rw