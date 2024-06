Netta Weiser & Katrin Mayer

Wie wird aus Tanz Klang?

Wie stehen Livesendungen im Zusammenhang mit verstummten Geschichten? Und führt uns gemeinsames Zuhören eines Radiobeitrags tatsächlich zusammen? Die Künstlerin Netta Weiser, die im Badischen Kunstverein erstmals eine Einzelausstellung in Deutschland präsentiert, arbeitet an der Schnittstelle von Choreografie, experimentellem Radio und diskursiver Praxis.

Vor ihrem Kunststudium absolvierte sie in Israel eine Ausbildung als Tänzerin – die künstlerische Auseinandersetzung mit Tanz und Klang liegt somit nahe. Im Mittelpunkt der Ausstellung „Radio Choreography: Acts Of Transmission“ steht eine dreiteilige Klanginstallation, die durch eine Vielzahl an performativen Aktionen in Zusammenarbeit mit der HfG, Liveradiosendungen via Querfunk und Listening Events wie bspw. bei Cola Taxi Okay ergänzt wird.

Parallel hierzu zeigt die Künstlerin Katrin Mayer ihr aktuelles Projekt „Coda“, das sich mit der weiblichen Geschichte der Computerprogrammierung, aber auch mit einer spekulativen Geschichte zur Gründung der Fächerstadt beschäftigt und somit zwei nicht zugehörige Themen in einen spannenden neuen Zusammenhang bringt. -sab