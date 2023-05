Neue Straßburg-Karlsruhe-„Correspondanz“ 

Das Kunstprojekt beleuchtet das aktuelle deutsch-französische Verhältnis mit den Mitteln der Freien Kunst und möchte mehr Austausch zwischen KünstlerInnen beider Länder aufbauen.

Als erstes Ergebnis werden sechs deutsch-französische Künstlerduos präsentiert, die bis Jahresende in den Pförtnerhäuschen des Alten Schlachthofs präsent sind. Der Einblick in den kleinsten Ausstellungsraum Karlsruhes ist – da jederzeit von außen einsehbar – täglich 24 Stunden gegeben. Jeweils am zweiten Samstag im Monat finden ab 19 Uhr Outdoor-Vernissagen statt. -rw