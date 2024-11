Neueröffnung: Galerie Oh in der Südstadt

Als der Künstler und Bühnenbildmaler Manuel Kolip vor rund eineinhalb Jahren seine temporäre und trotz der vielen unbezahlten Arbeit erfolgreiche Pop-up-Galerie in der Südlichen Waldstraße schloss, hinterließ deren inspirierende zeitgenössische Kunst dort eine große Lücke.

Das Gebäude steht noch immer leer. Nun findet die Galerie Oh nach ca. 17 Monaten Pause einen neuen Platz in der Schützenstr. 19. In dem kleinen, aber feinen Raum zeigt Manuel Kolip zur Eröffnung am 5.12. zunächst eigene Werke. Die Ausstellung trägt den Titel „Nicht weit von hier“. Zu sehen sind Gemälde mit Motiven zwischen Sehnsucht, Gardinen, Zuhause, Beton, Fernweh, spiegelnden Fensterscheiben, Licht und Schatten. Von Kolip stammt auch das Cover des INKA Stadtmagazins.

Im neuen Jahr folgen dann weitere Ausstellungen, sicher mit dem einen oder anderen bekannten Künstler, der bereits an früheren Ausstellungen der Galerie Oh teilgenommen hat. -rw