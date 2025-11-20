Neueröffnung: Schillllerstraße

Eine neue Off-Galerie, ein „Studio x Workspace“ für Ausstellungen, Workshops und Events.

In der eher unschillernden von Straßenbahnen gebeutelten engen Straße hat die Schillllerstraße eröffnet.

In der zweiten Gruppenausstellung „Get Me Somewhere“ sind u.a. Studenten und Absolventen der Kunstakademie vertreten: Mit dabei sind Tim Cobalt Becker, Anita Garin, Jana Gruszeninks, Felix Jacob, Lynn Johannsen, Nina Laaf, Yannick Schmidt, Nico Schönberger, Julian Wolfgang Schreiner, Emmy Tema, Paul Tepel und Tabea Wasserfall. -rw