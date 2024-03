Non-Conference

Was, wenn die Kunstvermittlung das Museum übernimmt?

Was, wenn Museen für unsere Gesundheit verantwortlich wären? Was, wenn Museen unsere Debattenkultur prägen? Was, wenn die Vermittlung das Museum übernimmt? Im Rahmen einer Nichtkonferenz wird eingeladen, diese Szenarien in Workshops, Diskussionen, Vorträgen und beim gemeinsamen Essen zu erforschen. Ein bunter Mix aus Kulturschaffenden, StudentInnen, (Kunst-)Vermittlern und ZKMlern kommt zusammen.

Anm. auf www.zkm.de; Studis, Selbstständige und Freischaffende bekommen Ermäßigung. -sb