Die Graphic Novel „Heimat – ein deutsches Familienalbum“ der aus dem Badischen stammenden, in New York lebenden Autorin Nora Krug ist derzeit im Rahmen einer Open-Air-Ausstellung im Horbachpark zu erleben.

In einem Buchgespräch mit Kulturamtsleiter Christoph Bader beantwortet sie ihm und dem Publikum Fragen rund um ihr Buch und dessen Entstehung. Der Eintritt ist frei. -rw