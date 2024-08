Offene Ateliers in Durlach & Grötzingen 2024

Alle zwei Jahre öffnen Kunstschaffende in Durlach und Grötzingen ihre Ateliers.

Nach der Eröffnungsveranstaltung auf dem Niddaplatz in Grötzingen am Fr, 6.9., 19 Uhr, öffnen am Sa+So, 7.+8.9. über 40 Künstler zwei Tage lang ihre Ateliers.

Mehr zum Programm: www.offene-ateliers.org. -rw