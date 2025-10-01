Offene Horizonte

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025

Offene Horizonte“

Die Ausstellung „Offene Horizonte“ ist als Erinnerung an das Sammlerpaar Peter Schaufler (gest. 2015) und Christiane Schaufler-Münch (gest. 2025) konzipiert.

Und vereint Highlights der Sammlung von früh erworbenen Arbeiten wie Fritz Ruoffs „Schnurcollage“ bis hin zu jüngsten Erwerbungen, darunter Sam Falls „The Black Forest“ und Bertrand Laviers „Walt Disney Productions 1947-2019 No. 2“. Wie vielfältig Künstler das Thema der Landschaft und der Horizontlinie – im tatsächlichen wie im übertragenen Sinn – umsetzen, wird durch die Auswahl deutlich: von gegenständlichen bis zu abstrakten Werken, von Malerei über Fotografie bis Skulptur.

Die rund 30 ausgewählten Kunstwerke aus der Sammlung Schaufler machen die landschaftliche Trennlinie zwischen Himmel und Erde zum Thema und zeigen, wie Kunst – im übertragenen Sinne – den Horizont öffnet. Auf eine andere „Horizonterweiterung“ spielen Sylvie Fleurys „Mushrooms“ an: Sie sind nach Abgüssen von Waldpilzen aus Fiberglas gefertigt und mit einem speziellen Autolack überzogen, der sie in hypnotischen Farben changieren lässt. Bei Rupprecht Geigers Gemälde „OE 221“ erzeugen Farben und Formen zusammen eine ruhige, fast meditative Stimmung, die an einen Sonnenauf- oder Untergang erinnert.

Weitere große Namen der Ausstellung sind Sigmar Polke, Thomas Ruff, Robert Longo und Zero-Künstler Heinz Mack. Dass Kunst zum Nachdenken anregt und die Bereitschaft fördert, sich Neuem zu öffnen, gehörte zu den Aspekten, die Peter und Christiane Schaufler schätzten und die ihre Sammelleidenschaft antrieb. Auch Im Lebens- und Arbeitsumfeld verorteten sie Kunstwerke, sodass sie wie ihre Mitarbeiter beständig von diesen Inspirationen profitierten. Diese Haltung wird bis heute fortgeführt.

„Offene Horizonte“ ist somit wegweisend für das Schauwerk in der Phase des Übergangs: Als Sammlermuseum ohne Sammler steht es vor der Aufgabe, sich neu zu positionieren. Der Abschied von gewachsenen Strukturen eröffnet auch einen Raum für neue Perspektiven, aufbauend auf dem Vermächtnis und den Zielen des Stifterpaars. -rw

bis 21.6.26, Schauwerk Sindelfingen

