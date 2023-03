Only Human

Malerei von Xu Fancheng und Elisa Rungger sowie Skulpturen, Grafiken und Radierungen von Max Werner präsentiert Manuel Kolip in seiner neuen Ausstellung.

Alle drei beschäftigen sich in ihren Werken mit dem Menschen, seinem sozialen Umfeld und seiner Körperlichkeit. Fanchengs faszinierende Arbeiten waren bereits in früheren Ausstellungen der Galerie Oh zu sehen, er hat jetzt an der Karlsruher Kunstakademie sein Diplom in Malerei gemacht. Rungger und Werner studieren dort – sie bei Prof. Franz Ackermann, er bei Prof. John Bock.

Zudem hat er am Sa, 18.3., 20 Uhr, das Bandhaus Theater aus Backnang eingeladen, die die berühmte Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza in der Südlichen Waldstraße aufführen. Zur Inszenierung steuerte Kolip die Bühne und Kostüme bei. -rw