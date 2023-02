Die Ausstellungen „Singular Point“ mit Fotografien von Michael Neugebauer und „There You Are“ mit Gemälden des Initiators und Künstlers Manuel Kolip sowie Skulpturen von Hannes Mussner und Porträts von Doris Vogel werden mit einer Finissage am Sa, 11.2. noch mal final ausgeleuchtet.

Eine Woche später, am Sa, 18.2. folgt die Vernissage mit Werken von Xu Fancheng, Elisa Rungger und Max Werner. In der neuen Ausstellung „Only Human“ präsentieren Fancheng und Rungger Gemälde, Werner zeigt Skulpturen, Grafiken und Radierungen. Die drei KünstlerInnen beschäftigen sich in ihren Werken mit dem Menschen, seinem sozialen Umfeld und seiner Körperlichkeit. Fanchengs Arbeiten waren bereits in früheren Ausstellungen in der Galerie Oh zu sehen, er hat kürzlich an der Karlsruher Kunstakademie sein Diplom in Malerei gemacht. Rungger und Werner studieren noch dort. -rw