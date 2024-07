Ornamenta 2024

Als modifizierte Neuauflage der 1989 erstmals veranstalteten internationalen Schmuckausstellung ist die „Ornamenta“ noch bis 29.9. in Pforzheim und der Region Nordschwarzwald zu erleben.

Freitags bis sonntags (2.-4./9.-11./16.-18./23.-25.8./30.8.-1.9./6.-8./13.-15./20.-22./27.-29.9.) von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben die Ausstellung der fünf Themengemeinden Bad Databrunn (Ausstellung über die Blase, Regenbögen & Digital Detox, Bad Wildbad, Forum König-Karls-Bad, König-Karls-Str. 1, am Eingang kann das Handy als Beitrag zur digitalen Entgiftung gegen einen formgleichen geschliffenen Stein eingetauscht werden), Zum Eros (Ausstellung über Charisma, Kutschen & Zeremonien, Ewald-Steinle-Haus im Wildpark, Tiefenbronner Str. 100, Pforzheim), Schmutzige Ecke (Ausstellung über Kreisläufe, Nüchternheit & Schutt, Matthäuskirche, Oosstr. 1, Pforzheim), Inhalatorium (Ausstellung mit Filz & Rauch, Reuchlinhaus, Pforzheim) und Solartal (Ausstellung über Sonnen, Schatten & Lebensfreude, Reuchlinhaus).

Empfehlungen gehen an die Projektpräsentation der Heilstollenaudioreihe „The Hookaverse“ (ehem. Silberbergwerk Neubulach, Ziegelbach 1, Inhalatorium, Fr-So, 11-16 Uhr), die Verkostung von flüssiger Schwarzwälder Kirschtorte unterm Titel „Shelving Seasons“ (Juwelier Leicht, Schmuckwelten, Westliche Karl-Friedrich-Str. 56, Pforzheim, Zum Eros, Fr-Sa 10-16 Uhr, Einlass jeweils alle 30 Minuten) sowie die beiden „Schmutzige Ecke Gottesdienste“ mit Architektin Juliane Greb (So, 11.8.) und Künstlerin und Performerin Martina Morger (So, 8.9., jeweils 10 Uhr, Matthäuskirche).

Außerdem sind in Nagold, Pforzheim und Mühlacker verschiedene öffentliche Kunstwerke zu entdecken; ergänzend zum kuratorischen Programm gibt es die „Ornamenta Lust“, bei der zahlreiche Kulturakteure der Region mit eigenen Veranstaltungen auf das Angebot reagieren. Alle Infos zum neuen Kulturformat, das künftig nach Vorstellung der Macher als „Biennale für zeitgenössische Kunst im Nordschwarzwald“ alle drei Jahre stattfinden soll, auch in der kostenlosen „Ornamenta“-App für iOS und Android. -pat