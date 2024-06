Ornamenta 2024: Eröffnungsfest

Das neue Kulturformat in Pforzheim und der Region Nordschwarzwald präsentiert vom 5.7. bis 29.9. in Ausstellungen und öffentlichen Installationen aktuelle künstlerische Perspektiven auf zentrale Themen, „die Menschen in der Region zwischen den Metropolregionen Karlsruhe und Stuttgart bewegen“.

Zur Eröffnung veranstaltet das Kulturamt der Goldstadt unter der Fragestellung „Wie sich morgen anfühlt“ das „Ornamenta Fest“ (Sa, 6.7.) im Reuchlinhaus, dem angrenzenden Stadtgarten bis zum Kupferdächle und dem „Kollmar & Jourdan-Haus“ (Bleichstr. 77-81). Mit Ausstellungen, Aktionen und Performances werden die fünf Themengemeinden der „Ornamenta“ im Aktionszeitraum von 13 bis 17 Uhr unterhaltsam erlebbar: Das Künstlerduo The Artpole lässt seine „Wertewolke“ im Reuchlinhaus aufziehen; Salome Tendies und Andi Burgert laden zum gemeinsamen „Singen am Fluss“ ein; auf der Tanzbühne sind das Tanztheater Pforzheim, Breakdance und Showtänze zu erleben. Wer sich am Tango versuchen möchte, ist beim „Tangoloco“ richtig; zum Mitmachen lädt auch die skurrile Strickaktion mit Elfriede Peil ein, die den Stadtgarten in rote Schals kleidet; „Living Trees“ heißt die Performance der Stelzenläufer-Gruppe, die speziellen Klanginstrumenten von Etienne Favre verwandeln den Stadt- in einen Klanggarten. Das Kupferdächle fragt mit der „(T)Raumstadtion“ „Wie sieht deine Traumstadt aus?“; die Rasenfläche drum herum wird zur „Goldtown Hall“, in der Street-Art gezeigt wird. Das Kunstprojekt „Plastic Lives“ beleuchtet die Schattenseiten der Konsumwelt und als Austausch- und Workshopstation fungiert das „Mobile Atelier“, ein umgebauter Bauwagen, in dem u.a. Objekte aus Recyclingmaterial entstehen. Thematisiert werden außerdem die beiden Ausstellungen des Schmuckmuseums „Ausgeräumt“ und „Abgestimmt“, bei denen die Besucher ihr eigenes Museum kreieren können. In der Pforzheim Galerie zeigt die Ausstellung „Frischluftkultur – Raus ins Grüne“ Schwarzwaldausflugsziele gestern und heute. Im urbanen Innenhof des „Kollmar & Jourdan-Hauses“ veranstaltet Designerin Jasmina Jovy ein Hoffest bei Schmuck, Beats und Feinkost; im angrenzenden Technischen Museum lässt sich die Produktionsweise der Schmuck- und Uhrenindustrie erkunden. Zum Abschluss bietet der Verein Afrika-Präsenz einen Trommelworkshop an der Musikbühne, danach erfolgt um 17 Uhr der trommelnde Auszug vom Stadtgarten zum Enzauenpark, wo beim „Afrika-Festival“ bis 20 Uhr weitergefeiert werden kann. Gesamtprogramm ab Mitte Juni auf www.pforzheim.de/ornamenta-fest. -pat