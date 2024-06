Ornamenta 2024

Nach ihrer Premiere 1989 wird die „Ornamenta“ diesen Sommer als Plattform für zeitgenössische Kultur wiederbelebt.

Zum Auftakt des neu konzipierten, künftig alle fünf Jahre wiederkehrenden Kulturformats, das moderne Gegenwartskunst an ungewöhnlichen Orten zeigt, finden in Pforzheim und der gesamten Region Nordschwarzwald rund ums eröffnende „Ornamenta-Fest“ (Sa, 6.7., 13-17 Uhr, Stadtgarten, Gesamtprogramm: www.pforzheim.de/ornamenta-fest) mehr als 50 Einzelveranstaltungen statt. Neben Schmuckmuseum und Kunstverein sind zahlreiche weitere Institutionen eingebunden, die sich mit eigenen Angeboten beteiligen.

Die Besucher erleben aber nicht nur zeitgenössische Kunst in den fünf Hauptausstellungen in Bad Wildbad und Pforzheim sowie durch die öffentlichen Kunstwerke in Mühlacker, Nagold und in der Goldstadt; als Reaktion aufs kuratorische Programm ist eine Vielzahl von regionalen Angeboten entstanden, die das Festival ganz individuell bereichern: die „Ornamenta Lust“, zu der auch das „Alfons & Emma Quartiersfest an der Enz“ (Fr-So, 12.-14.7.) zählt.

Die Hauptausstellungen der fünf Themengemeinden Bad Databrunn (Bad Wildbad, Forum König-Karls-Bad), Inhalatorium und Solartal (Pforzheim, Reuchlinhaus), Schmutzige Ecke (Pforzheim, Matthäuskirche) und Zum Eros (Pforzheim, Ewald-Steinle-Haus) sind von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Unabhängig davon können die drei baugleichen „Ornamenta“-Sonnenuhren „From Nine To Five“ in Nagold, Mühlacker und Pforzheim, der Ziegelgarten (Mühlacker) sowie der Aphrodisierende Garten (Nagold) besucht werden. Bei gutem Sommerwetter entsteht innerhalb von zwei Zeitfenstern morgens und abends über der Enz mehrfach ein wieder in sich zusammenfallender Regenbogen.

Am Eröffnungswochenende zugänglich sind außerdem die Ausstellung „Shelving Seasons“ (Juwelier Leicht, PF-Innenstadt) und das Projekt „Hookaverse“ mitten in der Schwarzwald-Natur (Heilstollen Neubulach, veränderte ÖZ s. Website & App) und auch der „Black Ball“ rollt an! Wo und wann, wird nicht verraten, denn es ist Teil des Konzepts der aus Karlsruhe stammenden Künstlerin Yvonne Dröge Wendel, dass die große Filzkugel unangekündigt zur Interaktion einlädt. -pat