Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 19.09.2025

Die Künstlerpaare Barbara Jäger/OMI Riesterer und Gabriele Goerke/Sandro Vadim haben eine Ausstellung mit weiteren fünf Künstlerpaaren initiiert und kuratiert, die mit ihrem jeweiligen Werk in eine wechselseitige Beziehung gesetzt werden.

Vertreten sind Bildhauerei, Fotografie, Installation, Malerei und Installation von und mit Angelika Steininger/Holger Fitterer, Sabine Funke/Karlheinz Bux, Nadja Stemmer/Georg Schweitzer sowie Claudia und Mario Urlaß (Wiesloch) und Birgit Rehfeld/Uli Gsell (Ostfildern). Eine im wahrsten Sinne spannende Ausstellung, denn Künstlerpaare sind ja beständig mit den Ideen und Positionen des anderen konfrontiert.

Im Rahmenprogramm: Am Fr, 19.9., 16.30 Uhr, gibt’s eine Führung mit Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz; am Mi, 24.9., 18 Uhr, folgt eine Podiumsdiskussion mit den Künstlernpaaren, moderiert von Kulturbürgermeister Albert Käuflein. -rw

bis 28.9., Mo-Fr 11-18 Uhr (August), Mo-So, 11-18 Uhr (September), Regierungspräsidium am Rondellplatz, Karlsruhe

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

