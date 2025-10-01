Pe Wolf – Ohne Titel

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 01.10.2025

Pe Wolf – Ohne Titel

Schnitt, Verschiebung, Verdoppelung.

Mit präzisen Eingriffen schafft Pe Wolf eigenständige Bildwelten, die den Blick auf die Wirklichkeit neu ausloten. Seine Kunst schöpft aus Alltagsbeobachtungen und verwandelt persönliche Momente in universelle Erzählungen. In seinen Werken hinterfragt er kritisch die Rolle der Fotografie als Medium, dessen Potenziale zur Reproduktion und Manipulation er erkundet und reflektiert.

Nur selten entpuppt sich ein Motiv als das, was beim ersten Blick wahrgenommen wird: Feine Verbindungslinien offenbaren das Zusammenfügen zweier Fotografien. Sein zentrales Thema ist die Zeit, die Flüchtigkeit des Augenblicks. Wolf (geb. 1944) prägte von 1971 bis 2009 als Leiter der Werkstatt für Fotografie an der Kunstakademie Karlsruhe ganze Generationen angehender Künstler. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. -rw

bis 2.11., Städtische Galerie Karlsruhe

