Pest oder Cholera

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.11.2025

Marijana Bühler – „Ende der Demokratie“, Wollen/Pappwabenkarton/Epoxidharz

Pest oder Cholera – die Redewendung klingt nach medizinischer Katastrophe, meint aber weit mehr.

Die Wahl zwischen zwei Übeln, zwischen schlechten und noch schlechteren Optionen. Die Ausstellung „Pest oder Cholera“ nimmt dieses Sinnbild zum Ausgangspunkt, um seine kulturellen, politischen und künstlerischen Dimensionen sichtbar zu machen. In der Bildenden Kunst taucht vor allem die Pest seit langem als Personifikationen von Bedrohung, Strafe und Vergänglichkeit auf. Von apokalyptischen Darstellungen des Mittelalters über allegorische Kupferstiche bis hin zu modernen Interpretationen lässt sich verfolgen, wie Künstler Epidemien als Chiffren für kollektive Ängste oder moralische oder gesellschaftliche Fragen genutzt haben.

Das Sprichwort hat sich längst in den politischen Sprachgebrauch eingeschrieben. Die Ausstellung verbindet das Thema mit heutigen Problemfeldern: Klimakrise, geopolitische Konflikte, Migration, digitale Transformation. Künstlerische Positionen zeigen, wie alte Bilderwelten mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Zwickmühlen verschmelzen – oft mit satirischem Biss, der die Schwere des Themas in überraschende Leichtigkeit überführt. -rw

Vernissage: Fr, 14.11., 19 Uhr, bis 29.11., Sa 10-14 Uhr, Zettzwo Produzentengalerie, Karlsruhe

Anfang « Enter, Exit, Enter, Enter, Exit

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 1 und 5.

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Marijana Bühler – „Ende der Demokratie“, Wollen/Pappwabenkarton/Epoxidharz

Pest oder Cholera

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.11.2025

Pest oder Cholera – die Redewendung klingt nach medizinischer Katastrophe, meint aber weit mehr.

Weiterlesen …
Stadtarchiv, Orgelfabrik, 8 Diaslg, XIVf, 102

Enter, Exit, Enter, Enter, Exit

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 12.11.2025

Wir konstruieren, reproduzieren und erzählen in einem fortwährenden Fluss, wie ein Fließband kreieren wir Geschichten und lassen sie zu Werkzeugen werden.

Weiterlesen …
Johannes Gervé

Johannes Gervé – „Auf dem Wasser zu singen“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 09.11.2025

Johannes Gervés Malerei nähert sich suchend der Weite und Tiefe eines offen gedachten Landschaftsraums ohne spezifischen örtlichen Bezugspunkt.

Weiterlesen …
„Versammelt“ – Japanische Riesenkrabbe

Naturkundemuseum: Tag der offenen Tür 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 08.11.2025

Zum 20. Mal zeigt das Staatliche Museum für Naturkunde an seinem Tag der offenen Tür, was sich hier rund um die Kernaufgaben Forschen, Sammeln, Bewahren und Wissenvermitteln so alles tut.

Weiterlesen …
Ralf Stieber – „Spiegelbild“, Fotografie, 2025

BBK: Neue Mitglieder

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.11.2025

Mit der Ausstellung „Neue Mitglieder“ öffnet der BBK Karlsruhe einmal mehr ein Fenster zur lebendigen Vielfalt der regionalen Kunstszene.

Weiterlesen …
Narrenturney, 1843

Narrenfreiheit!? Eine kleine Geschichte des Regelbruchs

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.11.2025

Der Narr ist eine schillernde Gestalt und seit dem Mittelalter nicht aus der Kulturgeschichte wegzudenken.

Weiterlesen …
Memory Of Colors

Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

„Memory Of Colors“ ist das Lebenswerk des kolumbianischen Fotografen Jaime Ocampo-Rangel und umfasst Fotografien von Menschen aus 40 bedrohten Ethnien weltweit.

Weiterlesen …
Die NFT-Sammlung des ZKM

The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM & Unfamiliar Ceilings

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Katzen waren schon lange vor den NFTs die wahren Herrscher des Internets.

Weiterlesen …
Hans Peter Reuter

Winterausstellung der Galerie Demmer

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Im Segafredo wechselt nahezu unbemerkt die Sommer- zu einer Winterausstellung.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper