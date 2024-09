Peter Gaymann – „Demensch“

Das Netzwerk Demenz präsentiert eine Cartoonausstellung von Peter Gaymann mit Alltagssituationen von Menschen mit Demenz.

Der Künstler verbindet in dem Projekt, das er mit dem Gerontologen Prof. Dr. Thomas Klie ins Leben rief, Demenz mit Humor. Ein Vortrag zu Demenz am Do, 26.9. in der er Stadtbibliothek rundet das Angebot ab. -rw