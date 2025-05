Pforzheim: Internationaler Museumstag 2025

„Pforzheim For Design Lovers“ heißt ein 2024 ansprechend schicker kompakter A6-Folder mit stolzen 150 Seiten, in dem die Kreativstadt Pforzheim sich auffaltet.

Live kann man das bei einem opulenten Programm am „Museumstag“ nachverfolgen. Und wie! Denn 2025 öffnen am „Internationalen Museumstag“ nicht nur die Museen der Stadt wie das Stadtmuseum, das Archäologische Museum, die Pforzheim Galerie, das Museum Johannes Reuchlin (ab 12 Uhr), das Bäuerliche Museum (ab 14 Uhr), das Friedhofsmuseum im Wandelgang, das DDR-Museum (ab 11 Uhr), das Haus der Landmannschaften, die Galerie Brötzinger Art (ab 11 Uhr) und der Kunstverein im Reuchlinhaus von 10 bis 17 Uhr ihre Türen. Eine Fülle von spannenden Ausstellungen und Mitmachaktionen erwartet die Besucher in den verschiedenen Museen der Stadt. Ob Geschichte, Kunst, Handwerk oder Technik – für alle ist etwas dabei. Ein Besuchermagnet auch für Jüngere dürfte das Schmuckmuseum sein, das innerhalb der Ausstellung „Stories Of Hip-Hop“ ein facettenreiches tolles Programm kuratiert hat.

Kuratorin Daniela Rodriguez Romero stellt das Museum von 10 bis 20 Uhr unters Motto „Let’s Move Within“ und präsentiert in Kooperation mit dem Kupferdächle und dem Tanztheater Pforzheim eine Plattform für tänzerischen Austausch und Erzählkunst – insbesondere für alle, die Hip-Hop als Lebensstil pflegen, und für Neugierige, die diese kraftvolle Subkultur kennenlernen möchten. Neben Vorträgen und Kurzführungen gibt’s zahlreiche Tanzperformances, eine Graffitiperformance, MCing und eine Hip-Hop-Party im Hof. Mit dabei sind hier MC Akanni Humphrey, DJ Tommy D, DJ Moerock, Bahar Gökten, BBJ, Shaw-T, Serife Zor, Donya Ahmadifar, Sponkystyle, Picca und Mascha Schmitz. Für Kinder gibt’s im Schmuckmuseum um 14 Uhr eine Entdeckungsreise mit „Schmucki“, der Perlsau, und „viel Bling-Bling“. Spannend auch das Geschehen im Technischen Museum: Dort werden von 10 bis 17 Uhr zahlreiche historische Maschinen in Gang gesetzt und vorgeführt. Des Weiteren ist die Sonderausstellung „845 Stunden“ der Ateliergemeinschaft Funke mit Installationen und partizipativen Elementen zum Thema „Zeit“ zu sehen. Eine Einführung in die Sonderausstellung findet um 11.59 Uhr und 14.59 Uhr statt.

Erstmals widmet sich eine Ausstellung den Künstlerinnen aus der Sammlung: In der Pforzheim Galerie präsentiert Kuratorin Regina M. Fischer eine Auswahl von rund 40 Malerinnen, Zeichnerinnen und Bildhauerinnen mit rund 70 Werken von 1900 bis heute. Die Kunsthistorikerin Christina Klittich nimmt Interessierte im Stadtmuseum um 11 Uhr mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte Pforzheims. Erinnert wird bei der Führung u.a. an das Pforzheimer Schloss, die Fürstenhochzeit, die Lateinschule, die Pestzeit und die Zerstörung am 23.2.1945. Das Archäologische Museum zeigt das antike Pforzheim und taucht ein in die Welt der Römer vor 2.000 Jahren. Im Bäuerlichen Museum im denkmalgeschützten Eutinger Schafhaus lässt sich die Alltagskultur der bäuerlichen Familien vor über 100 Jahren im Originalambiente erleben. Das einzige DDR-Museum auf dem Gebiet der alten Bundesländer steht – in Pforzheim: Um 12, 14 und 17 Uhr finden öffentliche Führungen statt. Mehr zur Ausstellung „Dolce Vita“ von Dorothea Rogulja-Wagner in der Galerie Brötzinger Art (11-18 Uhr) in der Kunst-Rubrik.

Schließlich finden im Kunstverein im Reuchlinhaus zwei Ausstellungsgespräche (12.30+14.30 Uhr) zur Ausstellung „Aus Höhlen, von Bergen“ statt, die am „Internationalen Museumstag“ in ihre zweite Episode übergeht. Benno Blome, David Heitz und Maria Tackmann verbinden verschiedene künstlerische Herangehensweisen wie Zeichnung, Fotografie und Installation zu einem gemeinsamen Narrativ. Bereits am Tag zuvor findet im Kunstverein dazu ein „Bergfest“ statt (Sa, 17.5., 17 Uhr). -rw