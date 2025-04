Ping-Poema Festival

Im Rahmen der Ausstellung mit der brasilianischen Poetikkünstlerin Lenora de Barros gibt’s zwei Tage lang ein kleines, aber feines BKV-Festival mit einem Vortrag, Filmscreenings, Workshop und Onlineperformance der Künstlerin sowie einem Konzert.

Los geht’s am Fr, 2.5. 19 Uhr mit einem Vortrag über die Künstlerin von Eduardo Jorge de Oliveira (Paris/Zürich) Wissenschaftler und Schriftsteller, gefolgt von der 2025er Filmdoku „Artéria: poesia em revista“ über experimentelle Poesiezeitschriften, die in den 70ern in Brasilien entstanden. Den Sa, 3.5. kann man ab 11 Uhr mit einem Brunch beginnen, ab 12 Uhr läuft die Filmdoku „Radical Woman“ (Bras., 2023) über elf lateinamerikanische Künstlerinnen, die 2017 an der gleichnamigen New Yorker Ausstellung teilnahmen.

„Artéria: poesia em revista“ ist ein filmischer Streifzug durch die Geschichte der experimentellen die in den 70er Jahren in Brasilien entstanden sind. Es handelt sich um gewagteste Poesie Brasiliens, vielleicht der ganzen Welt. Anhand von „Artéria“, der einzigen heute noch existierenden Zeitschrift, beleuchtet die Dokumentation 50 Jahre Widerstand und poetische Erfindungen. Lenora de Barros’ Arbeiten stehen im engen Austausch mit dieser wegweisenden Poesieszene der 70er und 80er Jahre. Von 15 bis 18 Uhr folgt ein Workshop mit der online zugeschalteten Künstlerin, Alex Balgiu, Grafiker und Autor, Paris und BKV-Kuratorin Anja Casser, gefolgt ab 18 Uhr von einer Sprachperformance von de Barros. Zum Abschluss folgt ein „Concrete Concert“ von Tomás Cunha Ferreira, Musiker und Künstler aus Lissabon. -rw