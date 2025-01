Wie viel Strom verbraucht meine Google-Suchanfrage?

Nicht nur an meinem Endgerät, sondern inklusive der Server weltweit? Oder die ständigen 24/7-Nachrichtenzyklen? Wie können wir einer schier unfassbaren Größe bewusst werden, die doch von uns beeinflussbar ist?

Der spanisch-amerikanische Medienkünstler Daniel Canogar beschäftigt sich mit dem Einfluss von Technik auf das gesellschaftliche Zusammenleben – und macht diese seh- und greifbar. Mit eigens vom Team des Künstlers entwickelten Algorithmen werden aus verschiedenen Datensätzen visuelle, fluide digitale Bilder erzeugt. Diese generativen Animationen speisen sich aus Messwerten u.a. zum Klimawandel oder Energieverbrauchsmustern.

Im Foyer der EnBW-Konzernzentrale wird in Koop mit dem ZKM in „Pixelweaver“ eine Auswahl von Canogars Werken gezeigt, darunter Arbeiten aus seiner gleichnamigen Serie zu Webtechniken von Textilien. Denn der technisch komplexe Jacquard-Webstuhl zu Beginn des 19. Jh. wird als Vorläufer des Computers gesehen. Als Pendant zur Ausstellung wird im ZKM-Foyer an einer LED-Wand die datenbasierte Animation „Phloem“ präsentiert, die in Echtzeit den sich je nach Tageszeit und Wetterlage ständig ändernden Energiemix Deutschlands visualisiert. -sb