Wie lässt sich Poesie verkörpern – jenseits von Sprache?

Mit der neuen Residenzreihe „Poetic Frequencies“ initiieren das Hertzlab und die Unesco-Literaturstadt Heidelberg ein Dialogfeld zwischen Literatur, Medienkunst und Performance. Den Auftakt gestaltet im Herbst die vielfach ausgezeichnete indische Dichterin und Mohiniyattam-Tänzerin Arya Gopi. Ihr Projekt „Mudra Mandala“ verwebt klassische südindische Tanzgesten – sogenannte Mudras – mit digitaler Bildpoesie.

In 24 choreografierten Videopoemen entsteht ein kontemplatives Mandala, das kulturelle Identität und nonverbale Kommunikation als künstlerische Frequenzen erfahrbar macht. Gopis Ansatz ist bewusst intermedial: Nicht Tanz, nicht Lyrik im herkömmlichen Sinn, sondern ein sinnlich-meditativer Raum, in dem Bewegung zur Sprache wird.

Ergänzt wird die Residenz durch Lesungen und Workshops in Karlsruhe und Heidelberg, die Publikum und Künstlerin in einen offenen Austausch bringen. „Poetic Frequencies“ versteht sich dabei nicht nur als Plattform für poetisch-digitale Innovation, sondern auch als Brücke zwischen den Kulturen im globalen Netzwerk der Unesco Cities Of Literature. -sab