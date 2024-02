Pommes, Ketchup & Kalaschnikow

Dass Pommes frites und Ketchup Musterbeispiele für internationale Karriere und Globalisierung sind, steht außer Frage.

Künstlerisch geadelt wurden sie u.a. durch die Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg und Andy Warhol. Oldenburg mit dem Werk „French Fries And Ketchup“ und Warhol mit seinen „Heinz Ketchup“-Drucken. Und die Kalaschnikow? Was im Ausstellungsleitmotiv zunächst als provokant unvereinbar erscheint, zeigt bei näherer Betrachtung Gemeinsamkeiten: Auch hier machte die Globalisierung nicht halt. Die russische Erfindung der gefährlichsten Handfeuerwaffe bedient Drogenkriminalität in Mexiko genauso wie die Gangs amerikanischer oder anderer Großstädte ist.

Und in der Kunst? Die Liste der Künstler und Filmemacher, die die Kalaschnikow thematisierten, ist endlos. Rapper reimen ihr romantische Reminiszenzen; in Videospielen ist sie weltweiter Standard. Und so leben die drei Protagonisten friedlich nebeneinander. Die neue Zettzwo-Ausstellung wird von Vera Holzwarth und Pavel Miguel gestaltet. -rw