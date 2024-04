Radio Freie Modulationen & Was kostet den Kopf

Für diesen Ab-Hör-Abend collagierten der Musiker und Komponist FM Einheit und der Medienarchäologe Siegfried Zielinski zwei ihrer Hörstücke zu einer dichten Klangmontage von einer Stunde.

„Radio Freie Modulationen“ ist das Ergebnis von zwei Jahren intensivem Austausch. Gemäß dem Motto, dass Materie aktiv ist und kein Objekt, lassen die beiden in ihrem „An-Archiv“ Vorgefundenes wuchern und miteinander kollidieren. „Kunst ist Widerstand. Es gibt keine Kunst ohne Abfall“, so Zielinski. Textfragmente bekannter und unbekannterer Personen fließen ineinander. So auch in „Was kostet den Kopf? Eine Ringschaltung“, in der das Mikrouniversum der Kinoki, eine Gruppe junger Dokumentarfilmer in den 20ern um Dziga Vertov.

FM Einheit dürfte nicht nur als Hörspiel- und Theaterkomponist ein Begriff sein, von 1980 bis ’96 war er Drummer der Einstürzenden Neubauten und kürzlich Composer in Residence beim internationalen Ensemble Musik Aeterna. Zielinski begleitet als Mitglied des Kuratoriums das ZKM für viele Jahre, insbesondere die Zusammenarbeit mit Peter Weibel mündete in zahlreichen Ausstellungen, wie „Bodenlos – Flusser und die Künste“ (2015) oder „Kunst in Bewegung“ (2018/19). -sb