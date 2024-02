Rainer Jacob, geb. 1970 in Jena, ist gelernter Bildhauer und studierte bis 1992 an der HfBK Dresden Malerei und Grafik.

Er trägt seine Kunst gerne in den öffentlichen Raum, wiederkehrende Motive sind Steckdosen, Heizkörper, QR-Codes und das Duchamp’sche Pissoir, die er aus Eis fertigt und an Häuserwände klebt, wo sie langsam austropfen. In Karlsruhe werden vor allem Fotografien gezeigt. -rw